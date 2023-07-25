Сили РФ обстріляли Херсонщину, є загиблий

Російські військові 25 липня близько 14:00 обстріляли село Токарівка в Херсонському районі, унаслідок обстрілу загинув чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і Херсонська обласна прокуратура.

«Російська армія вбила жителя Токарівки. Щойно окупаційні війська завдали удару по мирному населеному пункту. Внаслідок ворожого обстрілу травми несумісні з життям отримав чоловік», – проінформував Прокудін.

Прокуратура уточнила, що загиблому було 72 роки.

«На місці працюють медики та правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди», – вказано в повідомленні.

Досудове розслідування відкрите за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).