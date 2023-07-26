«Крим не звільнять у 2023»: чому прогнози політиків щодо війни змінюються? | Новини Приазов’я

Війна з Росією закінчиться перемогою Києва до літа наступного року, і після цього Україна може отримати запрошення на вступ до НАТО. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю телеканалу CNN, опублікованому 24 липня. При цьому він зазначив, що це лише його прогноз.

Резніков сказав, що контрнаступ українських військових відстає від графіка, але йде за планом. За словами міністра, думка про те, що кожен контрнаступ має бути швидким, є хибною.

Він також перерахував кілька причин, чому контрнаступ може бути повільнішим, ніж очікувалося, включно з боєприпасами, артилерійськими снарядами та артилерійськими системами. Міністр оборони зазначив, що це питання протиповітряної оборони. Також проблема у дуже довгій лінії фронту і тому, що проти України воює велика кількість російських військових.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у жовтні минулого року заявив, що Збройні Сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року. А на початку січня він сказав, що 2023 рік стане роком перемоги України у війні з російськими окупантами.

8 червня 2023 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів «Українській правді», чому звільнення Криму не відбулося до кінця весни, як це прогнозував Буданов. За словами Юсова, такий термін був лише ймовірним сценарієм, який може зазнавати корективів.

Чому прогнози офіційних осіб щодо закінчення війни дедалі змінюються і відрізняються? Від чого залежить перемога України, і чи йдеться лише про зброю? Чому вихід на кордони 1991 року може не означати закінчення війни, і що потрібно для безпеки українців після перемоги?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.