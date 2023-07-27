Уроки «православ'я» і «патріотичного виховання». Чого РФ навчає дітей в окупації? | Новини Приазов’я

Російська окупаційна влада посилює пропагандистську роботу з дітьми на захоплених територіях. У Бердянську після вбивства підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова з'явилося ще більше філій «дитячих організацій». Зокрема, на початку липня у місті відкрили відділення однієї з таких структур із назвою «Найсильніша нація у світі». Про це повідомило видання «РІА-Мелітополь».

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 25 липня в ефірі телемарафону розповів, що російські окупаційні сили вивозять дітей до Євпаторії начебто на відпочинок і розповідають їм свою версію історії Росії і України. Такі дії міський голова називає «зомбуванням».

Крім того, відомо, що на окупованій частині Херсонської області російські військові мілітаризують українську молодь. Зокрема, так званий «Батальйон імені Маргелова» провів навчання для декількох учасників російського дитячого руху «Юнармія». Про це 18 липня повідомив Центр національного спротиву.

Зокрема, підлітків навчали стрільбі, тактиці й іншим військовим речам. Також їм прочитали лекції російського бачення війни з Україною та розповіли про начебто приналежність Херсонщини до Росії. Учасники таких мілітарних рухів надалі за планом Москви мають сформувати кістяк місцевих мобілізованих до російської армії.

Як Росія залучає українських дітей до своїх молодіжних організацій і і яку роботу з ними проводять? Чи може молодь на окупованих територіях відмовитися від участі у таких організаціях? Навіщо вони Росії у великій кількості, і як може цьому протидіяти Україна?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.