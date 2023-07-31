Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь: чи затребувані псевдоуніверситети в окупації? | Новини Приазов’я

Вступна кампанія до створеного в окупації так званого «Мелітопольського державного університету» провалилася. Про це 12 липня у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, на деякі спеціальності немає абітурієнтів навіть на бюджетну форму навчання.

Членів приймальної комісії змушують обдзвонювати знайомих і просити подати документи хоча б для статистики. Викладачі, які погодилися там працювати, не зацікавлені у подальшій роботи, адже їм вкотре затримують виплату зарплат, – написав Федоров. Про те, що створений російськими окупаційними силами так званий Мелітопольський університет не може набрати студентів 9 липня повідомив також Центр національного спротиву. До того ж, раніше там повідомляли, що вступити до так званого університету можна лише за наявності російського паспорта.

Видання «РІА-Південь» 9 червня повідомило, що так званий ректор мелітопольського псевдоуніверситету Андрій Чуйков позбувся своєї посади. Його змінив Микола Тойвонєн – колишній проректор зі стратегічного розвитку Санкт-Петербурзького державного економічного університету.

Водночас, 14 червня російські ЗМІ повідомили, що Чуйкова підозрюють у перевищенні службових повноважень. За даними російського слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду ректора так званого університету, одержав виплати без узгодження з представниками окупаційної адміністрації регіону на загальну суму 870 тис. рублів.

Як проходить вступна кампанія до навчальних закладів, які створила російська окупаційна влада? Чи є там студенти і викладачі? Як працюють університети з Бердянська і Маріуполя, які перемістилися на підконтрольну Україні територію? Чи збирається Херсонський державний університет повертатися до Херсона? Як повномасштабна війна змінює українську систему вищої освіти?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.