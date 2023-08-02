«Будуть інші міста». Херсонщина без Каховського водосховища і чи треба нова ГЕС | Новини Приазов’я

Кабінет міністрів України 18 липня затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі написав, що проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктують всі інженерні конструкції і підготують необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає безпосередньо будівельні роботи.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що відновлення Каховської ГЕС коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро, ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи. За його словами, влада вже домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків і потреб після цієї катастрофи.

Генеральний директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота в інтерв'ю виданню Forbes, опублікованому 24 липня, розповів, що замість Каховської ГЕС розглядають варіант будівництва майже удвічі потужнішої електростанції. Проєкт також передбачає будівництво рибоходу, якого не було на зруйнованій станції.

Гендиректор «Укргідроенерго» зазначив, що потреба у відбудові Каховської ГЕС полягає не у її важливості для енергосистеми України, а у важливості існування водосховища, яке забезпечувало водою кілька областей. Крім того, потрібно компенсувати втрату зрошувальної системи, яка живилася з Каховського водосховища. Також без нього неможливо відновити водопостачання Криму після деокупації.

Що відомо про побудову нової Каховської ГЕС, наскільки вона потрібна південному регіону і чи є альтернативи? Що обіцяє окупаційна влада захопленої частини Херсонщини з приводу будівництва нової гідроелектростанції? Що буде з півднем України, якщо не будувати нового водосховища?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.