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«Ще бити і бити». Новий етап контрнаступу розпочався? | Новини Приазов’я

«Ще бити і бити». Новий етап контрнаступу розпочався? | Новини Приазов’я
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«Ще бити і бити». Новий етап контрнаступу розпочався? | Новини Приазов’я

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Як просуваються українські військові на південному напрямку? Наскільки відрізняється ситуація на Херсонщині і в Запорізькій області? Чи вплинув обстріл залізничного мосту у Чонгарі на логістику російського угруповання на півдні? Як може розвиватися контрнаступ ЗСУ і що для цього потрібно?

26 липня на південному сході України розпочався основний етап контрнаступу. Про це американській газеті The New York Times повідомили два джерела на умовах анонімності. Повідомлення американських чиновників збігаються зі зведеннями з південної лінії фронту у Запорізькій області. Там точилися активні артилерійські бої.

За оцінкою видання, це може свідчити про те, що тисячі українських військовослужбовців, які пройшли підготовку та оснащення на Заході і досі перебували в резерві, долучаються до бойових дій.

Британська розвідка, у свою чергу, 1 серпня повідомила, що контрнаступ ЗСУ на півдні вже виснажив сили двох російських армій. За даними розвідників, на південь від Оріхова українські атаки були зосереджені на 58-й загальновійськовій армії Росії. Яка, швидше за все, виснажена, оскільки її передові частини ведуть напружені бої вже понад вісім тижнів. У британській розвідці припускають, що підрозділи 5-ї загальновійськової армії Росії зазнають особливого тиску і, ймовірно, також вважають, що вже давно час провести ротацію з лінії фронту.

Тим часом, 29 липня Сили Оборони України знову завдали удару по Чонгарському мосту. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ. У відомстві цей удар назвали успішним.

Як просуваються українські військові на південному напрямку? Наскільки відрізняється ситуація на Херсонщині і в Запорізькій області? Чи вплинув обстріл залізничного мосту у Чонгарі на логістику російського угруповання на півдні? Як може розвиватися контрнаступ Збройних сил України і що для цього потрібно?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.

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