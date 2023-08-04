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«Зламали пальці і змусили підписати». Як ФСБ завербовує жителів в окупації | Новини Приазов’я

«Зламали пальці і змусили підписати». Як ФСБ завербовує жителів в окупації | Новини Приазов’я
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«Зламали пальці і змусили підписати». Як ФСБ завербовує жителів в окупації | Новини Приазов’я

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Чому російські силовики посилюють систему доносів на окупованій частині Херсонщини і чим це загрожує місцевому населенню? Які ще методи російські спецслужби застосовують, щоб виявляти нелояльних до себе жителів? Чи відрізняється робота російських силовиків на окупованих територіях і в самій Росії?

Російські окупаційні сили розширюють мережу своїх інформаторів на окупованій частині Херсонщині. Про це 29 липня повідомив Центр національного спротиву. Там зазначили, що російські війська і окупаційні адміністрації намагаються залучити велику кількість місцевих жителів, з якими співпрацюють, та тих, хто лояльні до окупантів, для виявлення громадян, які мають тверду проукраїнську позицію або надають підтримку Силам оборони України.

Зокрема, російські спецслужби запровадили систему збору інформації за допомогою «доносів» та «інформування про підозрілі дії чи висловлювання». Отриману інформацію вони надалі використовують для посилення адміністративно-поліцейських умов у регіоні.

Навіщо російські силовики посилюють систему доносів на окупованій частині Херсонщини, і чим це загрожує місцевому населенню? Які ще методи російські спецслужби застосовують, щоб виявляти нелояльних до себе жителів? Чи відрізняється робота російських силовиків на окупованих територіях і в самій Росії?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.

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