«РФ не піде на територіальні поступки». Навіщо Росії псевдовибори в окупації? | Новини Приазов’я

Російська провладна партія «Єдина Росія» сформувала список кандидатів на так звані вибори, які заплановані на 8, 9 і 10 вересня цього року. Зокрема, вже відомо про 50 охочих потрапити до так званої Херсонської обласної думи, яку планують створити російські окупаційні сили. Про це 2 серпня написали підконтрольні окупаційній владі телеграм-канали.

Список кандидатів очолили так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо, секретар так званого Херсонського відділення «Єдиної Росії» Ігор Кастюкевич і так звана директорка хлібозаводу Нової Каховки Олена Дмитрук. Також у списку кандидатів є представники інших сфер діяльності – вчителі, лікарі, підприємці, соціальні працівники та інші.

Того ж дня призначена Росією так звана голова місцевого виборчкому Марина Захарова розповіла, що жителі окупованої частини Херсонської області зможуть голосувати на псевдовиборах, крім російського паспорта, також за посвідченням водія або українським паспортом.

Конференція партії «Єдина Росія», на якій затвердили список кандидатів на псевдовибори, відбулася також на окупованій частині Запорізької області 3 серпня. Відомо, що список очолив призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балицький. Другим номером у списку стала так звана секретарка місцевого відділення «Єдиної Росії» і голова окупаційної адміністрації Мелітополя Галина Данильченко. Третім у списку став голова так званого громадського руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов.

Як російські окупаційні сили проводять підготовку до псевдовиборів на окупованих територіях України? Хто очолив списки партії «Єдина Росія» на захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей? Як Росія буде використовувати результати псевдовиборів у своїй внутрішній і зовнішній політиці?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.