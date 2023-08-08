«Безпечного місця немає». Що буде після ураження мостів між Херсонщиною та Кримом? | Новини Приазов'я

Українські військові 6 серпня вразили два мости, які сполучають Херсонщину з Кримом. Спочатку про це у своєму телеграм-каналі повідомив призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. Він зазначив, що пошкоджений міст через протоку, який зʼєднує окупований Генічеськ та Арабатську стрілку.

Сальдо написав, що всього Збройні сили України випустили 12 ракет, 9 з них начебто збила російська ППО. Поранено одну особу, яка проїжджала мостом у момент обстрілу. Також, за словами Сальдо, перебитий газопровід, що проходить поруч із мостом – зі Стрілківського родовища в Генічеськ.

Крім того, Сальдо стверджує, що важливого військового значення міст начебто не має, пошкодження несуттєві й будуть швидко усунені. Пізніше, 6 серпня, окупаційний чиновник повідомив, що українські військові вразили ще раз Чонгарський міст.

В управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України 6 серпня підтвердили, що українські військові вразили Чонгарський і Генічеський автомобільні мости. Там назвали їх ключовими шляхами сполучення російської армії.

В американському Інституті вивчення війни 7 серпня повідомили, що удари, яких завдають ЗСУ по автомобільних мостах між Кримом і Херсонською областю, змушують російські сили перенаправляти автомобільний рух із коротших східних маршрутів на довші західні.

Що відомо про обстріл українськими військовими Чонгарського та Генічеського мостів, до яких це призвело наслідків? Наскільки це впливає на логістику російських військ і чи сприяє прискоренню деокупації Криму? Як Росія відповідатиме на подальшу ескалацію бойових дій?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Олена Бадюк.