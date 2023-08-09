Як РФ заробляє на українському зерні і чи змусить Ердоган Путіна повернутися до зернової угоди? | Новини Приазов'я

На окупованій частині Херсонщини зібрали врожай вже з половини площ зернових. Озимої пшениці, ячменю, ріпаку та інших культур зібрано вже 630 тис. тонн. Про це 31 липня повідомив місцевий телеканал «Таврія». Раніше, 21 липня, призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо у своєму телеграм-каналі заявив, що нібито доручив розібратися зі спекуляціями на ринку зерна.

За словами Сальдо, фермери скаржаться на низькі закупівельні ціни на зерно врожаю, які становлять від 4,5 до 5 тисяч рублів за тонну. «Це справді дуже мало і не окупає витрати на виробництво», – зазначив Сальдо. При цьому він визнав, що низькими цінами здають зерно ті виробники, які не пройшли процедуру перереєстрації бізнесу відповідно до російського законодавства. Володимир Сальдо також розповідав, що цього року врожайність у регіоні начебто висока, і їй не завадило руйнування Каховської ГЕС.

Тим часом, урожай, зібраний на окупованій частині Херсонщини активно вивозять через кримські порти. Про це 5 серпня повідомив Центр національного спротиву. За даними Центру, імовірно, що українське зерно відправляється на африканські ринки. Також російські окупаційні сили використовують Маріуполь, там курсують фури з зерном, які прямують у напрямку Новоазовська та Ростова-на-Дону.

На окупованій частині Запорізької області також триває збір зерна. Про це 21 липня повідомив призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини регіону Євген Балицький. У своєму телеграм-каналі він написав, що на окупованій території області зерном засіяно приблизно 370 тис. га. Урожай у таких обсягах забезпечить продовольчу безпеку регіону, – зазначив Балицький.

Чи багато зерна планують зібрати цьогоріч на окупованих територіях півдня України? Скільки російські окупаційні сили за нього платять і куди збувають? Чи заробляє на цьому Росія і що може її змусити повернутися до зернової угоди?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.