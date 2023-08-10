«Страшний сон Росії». Що може змусити Кремль капітулювати? | Новини Приазов’я

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав російські умови припинення війни. Москва не бачить підстав для підписання найближчим часом мирної угоди з Україною, і в найближчому майбутньому продовжуватиме те, що в Росії офіційно називають «спецоперацією». Про це Пєсков заявив виданню The New York Times в матеріалі «Путінська вічна війна», опублікованому 6 серпня.

На запитання, чи прагне Росія захопити більше українських територій, крім чотирьох частково окупованих областей, він відповів, що ні. Але Росія хоче контролювати всі ті землі, які зараз записані у її Конституції як свої.

Тим часом, 5 і 6 серпня у місті Джидда Саудівської Аравії відбулися переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн. Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Радіо Свобода перед зустріччю повідомив, що там буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «історичною перемогою» участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея в зустрічі радників лідерів держав і представників МЗС у Джидді. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи зустріч у Джидді, 5 серпня у своєму відеозверненні зазначив, що консолідація світу це наразі одне з найголовніших завдань, щоби покласти край російській агресії.

Чи готується Росія до тривалої війни з Україною, і що її може зупинити? Якими є результати зустрічі у Саудівській Аравії для України, і чи наближають вони мир? За яких умов Росія віддасть окуповані території, і чи можливо це за президентства Путіна?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.