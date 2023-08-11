Обстріли, безробіття, гуманітарна допомога. Як вирішити проблеми Херсона? | Новини Приазов’я

Найважливіша проблема, які потребує першочергового вирішення у Херсоні – це ліквідація наслідків затоплення міста після руйнування греблі Каховської ГЕС. Так вважають 58% жителів міста. Про це свідчать дані дослідження, проведеного на замовлення Фонду громади міста Херсон «Захист».

Також херсонці відзначили серед проблем, з якими стикаються, складнощі з працевлаштуванням, несправедливий розподіл гуманітарної допомоги, складнощі з медичною допомогою, невчасний вивіз сміття, замалу кількість укриттів і бомбосховищ та інші проблеми.

79% опитаних вважають, що в першу чергу потрібно відбудувати зруйновані будинки. На другому місці — відновлення медичних закладів, і на третьому - промислових підприємств.

Також у херсонців запитали про довіру до різних інституцій. Найбільше вони довіряють військовим (59 %) і найменше — військовим адміністраціям (6%). Крім того, 56% опитаних довіряють Державній службі з надзвичайних ситуацій і 41% — херсонським волонтерам. Більша частина опитаних херсонців (61%) планують повернутися до міста одразу після припинення обстрілів. Лише 3 % не планують повертатися додому, йдеться в дослідженні.

Які проблеми є найбільш актуальними для херсонців і жителів області? Що потрібно зробити для їхнього вирішення, і чи опікується цим місцева влада? Кому херсонці довіряють найбільше і чому це не місцеві посадовці?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.