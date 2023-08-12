Атаки на кораблі РФ. Що змінилося у Чорному та Азовському морях? | Новини Приазов’я

Україна з 21 липня вважає всі судна, які прямують до російських портів або портів на окупованих територіях, такими, що перевозять вантажі військового призначення. Про це 20 липня повідомило Міністерство оборони України. У відомстві тоді зазначили, що Росія брутально порушує право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей.

У повідомленні Міноборони також сказано, що Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру, і навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах.

Нагадаємо, що за кілька днів до цього, 17 липня, Росія оголосила про вихід із зернової угоди. Після цього російські військові регулярно обстрілювали портову інфраструктуру Одеської області. Крім того, Міноборони Росії заявило, що з 20 липня всі судна в Чорному морі, що прямують до українських портів, розглядатимуться як «потенційні перевізники вантажів військового призначення».

Втім, 4 серпня стало відомо, що у Краснодарському краї Росії поблизу міста Новоросійськ зазнав атаки десантний корабель «Оленьогірський гірник». Російські ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії тоді повідомили, що російські кораблі начебто відбили атаку двох українських безекіпажних катерів на військово-морську базу. Наступного дня, 5 серпня стало відомо, що у Керченській протоці під час атаки безпілотників був пошкоджений танкер із назвою Sig під прапором Росії.

Як змінилася ситуація у Чорному морі після нещодавніх атак на російські кораблі? Чи використовує російська армія для своєї логістики порти Бердянська і Маріуполя в Азовському морі? Чи є можливості в українських військових і надалі вражати російські кораблі, і що для цього потрібно?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.