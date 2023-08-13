Відновлення Херсонщини після затоплення. В Олешках досі вода | Новини Приазов’я

Жителі регіону, який постраждав внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС, подали 9 тисяч заявок на виплати від держави. Про це 5 серпня в ефірі телемарафону повідомила віцепрем’єр–міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, понад 8 тисяч людей вже отримали такі компенсації. Ірина Верещук також зазначила, що уряд продовжить можливість подати заявку щодо компенсації, оскільки чинна постанова встановлює кінцевим терміном 31 серпня.

Нагадаємо, що на ремонт пошкодженого житла можна отримати компенсацію за програмою «єВідновлення». Вона передбачає виплату до 200 тисяч гривень. Витратити ці кошти можна на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми.

Крім виплат за програмою «єВідновлення», постраждалі від руйнування Каховської ГЕС також можуть отримати по 5 тисяч гривень від держави, ще 5 тисяч гривень з обласного бюджету, виплати від 1-ї до 15 тисяч гривень від громад, а також 6 тисяч 600 гривень від міжнародних фондів.

Крім того, уряд планує виплати людям в Херсонській та Миколаївській областях, які втратили свої врожаї через руйнування Каховської ГЕС. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 серпня.

Чи отримують компенсації жителі Херсонщини, чиї будинки і угіддя постраждали від руйнування Каховської ГЕС? Як проводяться відновлювальні роботи у затоплених регіонах? Що відбувається на окупованій частині Херсонщини, чи відійшла вже вода у цій частині області, і чи ліквідує наслідки затоплення окупаційна влада?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.