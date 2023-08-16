Джарилгач після пожежі втратив свою унікальність? Військові РФ на острові | Новини Приазов’я

На окупованому острові Джарилгач на Херсонщині майже тиждень тривала пожежа. Вогонь знищив всю заповідну зону природного парку на території понад 1500 гектарів. Про це 10 серпня «Суспільному» повідомила директорка Джарилгацького національного природного парку Ірина Сабашенко.

За її словами, вогнем знищена заповідна зона, де сконцентрована основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних тварин, які є на острові, а також концентрується найбільша кількість копитних.

Як повідомила «Суспільному» жителька одного з населених пунктів окупованого лівобережжя Херсонщини, пожежу на острові було видно з узбережжя Джарилгацької затоки за 10 кілометрів від нього. Дим спостерігався декілька днів.

За словами Ірини Сабашенко, на відновлення степової, лугової, солончакових ділянок потрібно в середньому від 4-5 до 8-12 років. Тамариксові зарослі можуть відновитися лише за 15-30 років. Керівниця Об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк 2 серпня в ефірі 5 каналу зазначила, що російські військові продовжують використовувати Джарилгач та інші національні парки і заповідні зони як полігони.

Що відомо про пожежу на острові Джарилгач, чому вона сталася, і яка площа вигоріла? Які види рослин і тварин постраждали, і чи можуть вони зникнути назавжди? Чи вплинула пожежа на активність російських військових на острові Джарилгач, і яку роль він відіграє у бойових діях?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.