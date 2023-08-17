«Індія, Китай – основні спонсори війни»? Як РФ заробляє на нафті, попри санкції | Новини Приазов’я

Росія знайшла спосіб обходити обмеження цін на нафту. Завдяки «тіньовому флоту» та маніпуляціям з перевізними документами Росія продає нафту за ціною понад 60 доларів за барель. Про це пише видання «Економічна правда» у матеріалі, опублікованому 28 липня.

Видання пише, що танкери позбавляють західних страхових полісів, якщо вони перевозять російську нафту за ціною, вищою за 60 долар за бар. Але за останні півтора року Росія створила тіньовий танкерний флот зі старих 15-річних суден, страхування яким надають сумнівні компанії, сама Росія або її партнери.

За підрахунками Київської школи економіки, завдяки цьому флоту Росія може продавати половину своєї сирої нафти і третину нафтопродуктів. Аналітики зауважують, що обмеження цін діє лише для суден, які виходять з російських портів. Тобто якщо російські компанії в Чорному морі перепродадуть свою нафту іншому трейдеру та перевалять вантаж на інше судно, то на нього санкції не діятимуть, а російську нафту транспортують до замовника. Але найчастіше російські компанії маніпулюють ціною в документах, – зазначили у Київській школі економіки. Наприклад, замовник платить втричі більше за транспортування, ніж реально витрачається на логістику. Тобто частина грошей іде в кишеню трейдерам, які пов’язані з російськими компаніями, а на папері ціна залишається 60 доларів за барель.

Водночас, американська компанія Bloomberg 11 серпня повідомила, що доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у липні цього року зросли на 20% у порівнянні з червнем – і досягли суми 15,3 мільярда доларів. Зазначається, що це - максимум із початку 2023 року, але на 20% менше, ніж у липні минулого року.

Які доходи Росія отримує від продажу нафти в обхід санкцій, і чи вистачає їх на фінансування війни? Як зменшити ці надходження до російської економіки, і що для цього може зробити Україна? Наскільки світовий ринок нафтопродуктів впливає на українську економіку, чи матиме Україна взимку пальне?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.