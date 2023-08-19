«Сильно б'ють, тримають, як рабів». Навіщо РФ вивезла в’язнів з України? | Новини Приазов’я

Під час окупації частини Миколаївської і Херсонської областей до Росії депортували понад 1700 в'язнів. Про місцеперебування більшості з них станом на 4 липня нічого не відомо. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

У відомстві зазначили, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому начальнику «Північної виправної колонії № 90» за фактами депортації та примусового переміщення в'язнів. Всі вони за вироками судів були засуджені та утримувалися в установах відбування покарань Херсонської області. Колишньому керівнику інкриміновано порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, підозрюваний з перших днів окупації перейшов на бік Росії. Згодом він обійняв посаду так званого «начальника Управління служби виконання покарань» окупованої частини Херсонської області. У підпорядкуванні цього незаконно створеного органу були всі захоплені установи виконання покарань регіону. На цій посаді підозрюваний керував процесами незаконного переміщення осіб, які утримувалися в місцях несвободи.

Крім того, в Офісі Генпрокурора зазначили, що впродовж жовтня-листопада 2022 року за наказом підозрюваного з установ виконання покарань Херсонської області та Снігурівської колонії Миколаївської області на спецавтівках депортували понад 1700 осіб до аналогічних установ, розташованих у Росії та на окупованих територіях України. Наразі встановлено місця перебування 43 вивезених в'язнів, доля інших залишається невідомою.

Скільки українських в'язнів вивезли до Росії під час окупації територій Миколаївської і Херсонської областей? Де вони перебувають і чи можуть повернутися до України після закінчення терміну відбування покарання? Що пропонують українським в'язням у російських тюрмах, і чи співпрацюють вони з окупантами?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.