«Росія переписує історію». Чого навчатимуть українських дітей в окупації | Новини Приазов’я

У Росії випустили новий підручник з історії для учнів старших класів із розділом про війну Росії проти України, який повторює твердження російської офіційної пропаганди. Інформацію про це опублікувала російська служба Радіо Свобода.

У матеріалі йдеться про те, що нове видання містить повністю переписану історію з 1970 по 2000 рік, зменшений розділ загальної історії і розширені частини про Азію, Африку та Латинську Америку. У розділі про війну РФ в Україні 17 параграфів. Вони включають російську пропаганду, яка стверджує, що Сполучені Штати є «головним бенефіціаром» війни й називає окуповані території України «новими регіонами» Росії. Викладати за цим підручником почнуть вже з 1 вересня.

За словами російського міністра освіти Сергія Кравцова, такий посібник потрібний «для боротьби з розколюванням народів та поширенням недовіри між людьми». Серед основних переваг нового посібника Кравцов відзначив його дешевизну. Вартість підручника - 849 рублів.(9 доларів або 333 грн.)

Авторами підручника з «новітньої історії» стали Володимир Мединський, науковий керівник Інституту загальної історії Російської Академії Наук Олександр Чубар'ян та ректор Московського Державного Інституту Міжнародних Відносин Анатолій Торкунов.

На тлі війни з Україною у Росії активізувалася і державна пропаганда серед дітей, повідомляють у російській службі Радіо Свобода. У школах навчальний тиждень починається з виконання гімну й підняття прапора, запроваджені обов’язкові «Розмови про важливе». В рамках цього уроку дітям розповідають про «спеціальну військову операцію» – так російська влада офіційно називає війну проти України, йдеться в повідомленні.

Підручники з «новітньої історії» російська влада планує поширити і у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє центр національного спротиву.

Для чого у Росії випустили новий підручник з історії для учнів старших класів? Як історичні факти змінені у нових виданнях? До чого може призвести викладання за новими російськими підручниками на тимчасово окупованих територіях України?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.