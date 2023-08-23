«Бояться покарання України». Хто проти звільнення окупованих територій? | Новини Приазов’я

Україна визначила основний напрямок свого контрнаступу, і головний удар буде зосереджено у південній частині Запорізької області. Про це в кінці липня виданню The New York Times повідомили представники Пентагону. Вони зазначили, що українські війська намагаються просунутися на південь через російські мінні поля та інші укріплення у напрямку Токмака та, у разі успіху, Мелітополя. Мета ЗСУ – перерізати сухопутний міст до Криму чи принаймні просунутися досить далеко, щоб поставити півострів у зону досяжності української артилерії.

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов 23 серпня повідомив, що Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, мають успіх у напрямку Новопрокопівки Пологівського району і закріплюються на досягнутих рубежах. Раніше 16 серпня, речник також повідомляв, що українські військові продовжують наступ на Бердянському напрямку.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зауважує, що просування українських військових на Бердянському напрямку наближає деокупацію Приазов’я і, зокрема, Маріуполя. Про це він написав у своєму телеграм-каналі 29 червня.

Маріупольське видання 0629 провело своє опитування щодо настроїв жителів міста і їхніх очікувань деокупації. Майже 48% респондентів з нетерпінням чекають на український наступ. Водночас 33% опитаних відповіли, що їм набридло пів року слухати про наступ, який не розпочинається. Майже 4% аудиторії відповіли, що в Маріуполі чекають українських військових, але бояться, бо наступ – це повернення гарячої фази війни у місто. І 15,6% респондентів відверто каже, що не хоче повернення української влади до Маріуполя.

Як жителі окупованих територій ставляться до деокупації і чи чекають на неї найближчим часом? Хто відверто боїться повернення української влади на звільнені території? Кого можуть покарати за співпрацю з окупаційною владою і які дії не передбачають кримінальної відповідальності?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.