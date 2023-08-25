«Кожна година 24 лютого – це тепер місяці боротьби». Інтерв'ю з Дмитром Козацьким | Новини Приазов’я

У вересні 2022 року на підконтрольну Україні територію з російського полону повернулися понад 200 людей, з них більше ніж 100 — це «азовці». Серед них — Дмитро «Орест» Козацький, колишній керівник пресслужби «Азову». Перед виходом із «Азовсталі» він виклав фото із циклу про життя захисників Маріуполя і дозволив поширювати їх, доки він перебуватиме у полоні. Ці фото, зроблені під час перебування на заводі, облетіли весь світ і інформували як українців, так закордонну спільноту про те, що відбувалося на «Азовсталі».

16 травня 2022 року після трьох місяців оборони Маріуполя командир «Азову» Денис Прокопенко повідомив, що виконали наказ вищого військового командування для збереження життів особового складу. Після цього стало відомо, що поранених військових з «Азовсталі» евакуювали до лікарні в окупованому Новоазовську, і ще більше ніж 200 бійців вивезли до колонії в окупованій Оленівці. Дмитро Козацький також там опинився. 21 вересня 2022 року він і ще 214 осіб повернулися за процедурою обміну. Серед них були бійці «Азову», ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, працівники СБУ, поліцейські та тероборонівці. Зараз Дмитро Козацький є військовослужбовцем Збройних сил України.

Чи був Маріуполь готовим до повномасштабного вторгнення? Чому з «Азовсталі» хотіли евакуювати всіх цивільних? Що Дмитро Козацький згадує про Оленівку? Що для нього означає закінчення війни? Що зараз із квартирою Дмитра у Маріуполі, і чи збирається він повертатися до міста після деокупації?

Ці та інші питання з ним обговорила ведуча Олена Бадюк.