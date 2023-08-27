«F-16 прикриють південний напрямок». Як винищувачі вплинуть на хід війни? | Новини Приазов’я

Сполучені Штати схвалили надсилання винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться навчання пілотів, повідомила 17 серпня агенція Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника. Україна потребує F-16, щоб подолати російську перевагу в повітрі. Державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм данським і нідерландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені. За його словами, це дозволить Україні «повною мірою скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання».

Президент України Володимир Зеленський 20 серпня під час візиту у Нідерланди повідомив, що на першому етапі Україна отримає 42 американські винищувачі F-16. Про це він домовився з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Про це 20 серпня заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі Скрідструп у Данії.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат 21 серпня в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Ранок) розповів, що Україні необхідні 128 винищувачів для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки і отримати перевагу в небі. Така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ. За словами речника, понад 100 літаків потрібно, щоб розсередити їх на різних аеродромах для своєчасного реагування на різні виклики і завдання ударів по різних цілях.

Як літаки F-16 змінять ситуацію на фронті і, зокрема, на південному напрямку? Які ракети потрібні для цього типу літаків і куди вони зможуть влучати? Чим російські війська будуть протидіяти винищувачам F-16?

Ці та інші питання з гостями програми обговорив ведучий Олександр Янковський.

Гості студії: Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету; Іван Киричевський, експерт Defense Express.