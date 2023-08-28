«Вони будуть боятися гніву людей». Жителі РФ переїжджають на окуповані території?

Російська окупаційна влада планує заселити до Маріуполя 300 тисяч громадян Росії. Про це 20 серпня повідомив Центр національного спротиву із посиланням на джерела в українському підпіллі. У повідомленні сказано, що учасники підпілля отримали доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації Маріуполя.

Заплановані демографічні зміни хочуть втілити до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян Росії. Крім цього, на окуповані території завозять заробітчан та державних службовців з депресивних російських регіонів. Місцевих жителів при цьому примусово депортують на територію Росії.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 6 серпня, в ефірі «Громадського радіо» розповів, що завезені до Маріуполя російські будівельники, інженери й військові перевезли також і свої сім’ї. І таким чином в окупованому місті вже зараз близько 50 тисяч жителів Росії.

У Генеральному штабі Збройних сил України 13 липня повідомили, що російські окупаційні сили продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на захоплених територіях України. Зокрема, у Генічеському районі Херсонської області окупаційна влада примусово виселяла до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російських паспортів. Натомість до їхніх будинків заселяють, зазвичай, представників національних меншин із малозабезпечених верств населення Росії.

Хто з жителів Росії переїжджає на окуповані території півдня України, де ці люди працюють і як до них ставиться місцеве населення? Навіщо Росія заселяє своїми громадянами захоплені регіони, який ефект хоче отримати у довгостроковій перспективі і найближчим часом? Що буде робити Україна з такими жителями після деокупації територій?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.