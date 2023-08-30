«У Новоданилівці пекло». Що відбувається у зоні бойових дій на Запоріжжі? | Новини Приазов’я

Українські війська повністю звільнили село Роботине у Запорізькій області і продовжили просування в цьому районі. Про це 28 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У своєму телеграм-каналі вона написала, що в ході наступу українські військові мали успіх у південно-східному напрямку від села Роботине та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

Роботине російські військові утримували з березня 2022 року. Це село невелике, площею всього 3 квадратні кілометри. До повномасштабної війни, за офіційними даними, там проживало менш як 500 осіб. Проте військові експерти неодноразово заявляли про важливість цього населеного пункту, оскільки він дозволяє контролювати автодорогу, яка веде до Токмака – великого логістичного хабу російської армії, міста з довоєнним населенням близько 30 тисяч людей.

У Генеральному штабі Збройних сил України 29 серпня повідомили, що українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема, ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка-Вербове Запорізької області і закріплюються на досягнутих рубежах. Зазначимо, що село Вербове розташоване поблизу нещодавно звільненого Роботиного.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 29 серпня розповіла, що просування українських військ свідчить про те, що російські військові відступають і переходять на інші рубежі оборони.

Як українські військові просуваються на запорізькому напрямку, і в якому стані перебуває російська армія у цьому регіоні? Наскільки друга лінія оборони відрізняється від першої, які перешкоди мають долати ЗСУ? Що відбувається у селах, які опинилися у зоні бойових дій у Запорізькій області, чи залишаються там люди?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.