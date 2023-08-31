«Шантаж України і світу». Чим небезпечні російські «вибори» в окупації? | Новини Приазов’я

Росія готується до проведення псевдовиборів на окупованих територіях. Вони мають відбутися з 8 по 10 вересня. Генеральний штаб Збройних сил України 25 серпня повідомив, що російські окупаційні сили формують так звані виборчі комісії і перевіряють кандидатів, які входять до їхнього складу.

Крім того, окупаційна влада поширює інформацію серед місцевого населення про те, що нібито «Україна, західні партнери і Росія домовилися залишити окуповані території Херсонської області під російською окупацією». У такий спосіб окупанти намагаються змусити місцеве населення прийти на так звані вибори.

У повідомленні також сказано, що у деяких населених пунктах Запорізької області місцева окупаційна влада збирається провести так зване голосування у змішаному форматі. Тобто на дільницях, а також планують здійснити обхід квартир і будинків, починаючи з 30 серпня. Крім того, у цьому регіоні з’являються особи, яких привозять із території Росії та розселяють в залишених будинках місцевих жителів. Цей факт пов’язаний із підготовкою фальсифікацій та створенням потрібної картинки для російських медіа.

Центр національного спротиву 25 серпня повідомив, що місцеве населення так само як і під час псевдореферендуму, ігнорує і так званий виборчий процес. Саме тому окупаційна влада оголосила про функцію «Мобільний виборець», де кожен житель може подати заявку на голосування за місцем проживання. Наразі в систему заносять автоматично жителів сіл незалежно від їхньої заявки, аби збільшити явку.

Як російська окупаційна влада проводить підготовку до так званих виборів на захоплених територіях України? Як жителів окупованих територій змушують брати участь у цьому процесі, і чим це небезпечно? Яку мету переслідує Кремль, організовуючи псевдовибори в окупації, і як може використати ці результати?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковськи