«Відплата вже невдовзі». Що відбувається на лівобережній Херсонщині? | Новини Приазов’я

Українські військові 29 серпня оприлюднили відео, на якому вони стверджують, що перебувають на лівобережній Херсонщині неподалік від Антонівського мосту і піднімають на флагштоці український прапор. Цього ж дня в ефірі телемарафону відео прокоментувала речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що прапор встановили для того, щоб місцеві жителі, які вже довго перебувають в окупації, отримали знак підтримки, що лівий берег - це Україна.

В американському Інституті вивчення війни у звіті за 25 серпня повідомили, що деякі підрозділи російської армії зазнали значних втрат через недостатню підтримку на островах у дельті Дніпра у Херсонській області. Аналітики зазначили, що великі втрати особового складу викликали обурення діями військового командування у російському інформаційному просторі. Зокрема, цю тему підняли військові блогери і розповіли, що командир однієї з рот у цьому регіоні намагався евакуювати підрозділ з острова, проте старші чини зупинили евакуацію, відіслали командира та звільнили ще двох, які підтримали його рішення.

За даними Інституту вивчення війни, військові блогери критикують вище військове командування російської армії за неспроможність вирішити нагальні проблеми військ. Раніше вони критикували військове командування за аналогічні невдачі в боях біля Антонівського мосту, зазначають аналітики.

Наскільки активними є бойові дії на окупованій частині Херсонщини, чи схожа там ситуація з Запорізьким напрямком? Чи багато залишилося місцевих жителів, і в яких умовах вони живуть? Що потрібно для звільнення лівобережної Херсонщини, і про що свідчить нещодавнє встановлення там українського прапора?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.