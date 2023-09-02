«Кричать «Слава Україні», і їх закривають в карцер». В’язні з Херсонщини в тюрмах РФ | Новини Приазов'я

Російські військові під час окупації територій Херсонської та Миколаївської областей депортували понад 1700 в'язнів. Всі вони за вироками українських судів були засуджені та утримувалися в установах відбування покарань. Про це 4 липня повідомили в Офісі генерального прокурора України. У повідомленні сказано, що до переміщення в'язнів причетний колишній керівник «Північної виправної колонії № 90» і він підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни.

За даними слідства, саме за його наказом упродовж жовтня-листопада 2022 року в’язнів депортували з установ виконання покарань Херсонської області та Снігурівської колонії Миколаївської області до аналогічних установ, розташованих у Росії та на окупованих територіях України. В Офісі Генпрокурора зазначили, що станом на липень встановили місця перебування 43 в’язнів, доля інших залишалася невідомою. Пізніше, 7 серпня, у відомстві повідомили, що скерували до суду відповідний обвинувальний акт. З публікацій в ЗМІ відомо, що йдеться про Євгена Соболєва, який на момент окупації очолював «Північну виправну колонію №90».

Правозахисна організація Unmode, яка допомагає увʼязненим, повідомляла, що вивезених з окупованих територій в’язнів у Росії після закінчення термінів нерідко відправляють до судів, де визнають порушниками міграційного законодавства та оселяють у центрах для тимчасового утримання іноземців. Там українські громадяни можуть перебувати місяцями. Все залежить від того, які вони мають із собою документи. За наявності хоча б внутрішнього українського паспорта вони можуть домогтися конвоювання до, наприклад, кордону з Грузією. Втім, буває так, що у в’язнів немає жодних документів.

Де перебувають українські засуджені, яких російські військові вивезли перед звільненням Херсонщини? Як вони повертаються до України, якщо опинилися в Росії без документів? Що розповідають колишні в’язні про етапування до Росії і перебування в російських колоніях?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.