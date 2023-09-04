«Чоловіки не хочуть до військ РФ». Окупанти розпочали мобілізацію українців? | Новини Приазов’я

Російські окупаційні сили продовжують готуватися до примусової мобілізації на захоплених територіях півдня України. Про це 28 серпня повідомили у Центрі національного спротиву. За даними Центру, зараз триває розгортання роботи так званих військкоматів на окупованих частинах Херсонської і Запорізької областей. Водночас чоловіче населення попереджають про необхідність стати на військовий облік.

За попередніми даними, з 2024 року облік у так званих військкоматах стане вже обов’язковим. Після чого наступним етапом стане примусова мобілізація, як це вже відбувається на окупованих територіях Донецької, Луганської областей, а також у Криму.

Крім того, окупаційна влада активізовує роботу так званих військкоматів напередодні псевдовиборів, які заплановані на 8-10 вересня. Зокрема, на захопленій частині Луганщини є вказівка пришвидшити постановку на облік потенційних «призовників» з-поміж жителів регіону.

У повідомленні також сказано, що під час так званих виборів планують уточнити списки осіб, які можуть потрапити під примусову мобілізацію. Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на «виборчих дільницях», в тому числі українські паспорти та посвідчення водія.

Чи відбувається на окупованих територіях примусова мобілізація до лав російської армії? Чи вдалося окупаційній владі сформувати так звані добровольчі батальйони і кого туди набирають? Чому так звана мобілізація на окупованих територіях поки що не носить масового характеру, і як її уникнути?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.