«Більшість не зрадили Україну». Хто працює в «судах» РФ в окупації? | Новини Приазов’я

Російські окупаційні сили створюють свою так звану судову систему на захоплених територіях України. Про це 20 серпня повідомив Центр національного спротиву. Раніше, 14 серпня, президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення суддів, зокрема, і на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Згідно з документом, на окупованій частині Херсонщини російські судді працюватимуть у так званих Херсонському обласному суді, Херсонському гарнізонному військовому суді, а також у Генічеському районному, Новотроїцькому і Чаплинському міжрайонних судах.

На окупованій частині Запорізької області російські судді призначені до так званих Запорізького обласного і обласного арбітражного судів, Запорізького гарнізонного військового суду, а також до так званих Бердянського, Василівського і Мелітопольського міжрайонних судів.

Загалом на окупованих частинах Херсонщини і Запоріжжя російський президент призначив 19 суддів. У Центрі національного спротиву 31 серпня повідомили, що працівникам так званих судів пропонують збільшену зарплату, аби мотивувати до переїзду до цих регіонів. Зокрема, збільшені оклади обіцяють для керівників секретаріатів та канцелярій російських окупаційних судів.

У Центрі національного спротиву також зазначили, що російська окупаційна влада створює мережу так званих судів, аби «легалізувати» репресії проти місцевих жителів та для пограбування їхнього майна. Тож саме для цього до захоплених регіонів завозять російських працівників.

Навіщо Росія впроваджує свою судову систему на окупованих територіях півдня України? Кого призначають працювати до так званих окупаційних судів, і чи вистачає їм кадрів? За що відтепер можуть судити жителів окупованих територій за російським законодавством, і чи зменшиться кількість цивільних заручників, про долю яких невідомо?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.