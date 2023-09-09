«Дівчину заливали водою і катували струмом». Кого покарають за тортури у Херсоні? | Новини Приазов’я

Російські військові катували майже половину жителів Херсонщини, яких утримували у слідчих ізоляторах під час окупації міста. В тому числі, заручники зазнавали сексуального насильства. Про це йдеться у звіті, де проаналізовано 320 випадків затримання в Херсоні у більш ніж 35 ізоляторах.

Аналіз складений командою Mobile Justice Team, яка є частиною консультативної групи із розслідування злочинів Atrocity Crimes Advisory Group (ACA) за підтримки Великої Британії, ЄС і США. Група створена міжнародною юридичною фірмою та фундацією із захисту прав людини Global Rights Compliance для підтримки Офісу Генерального прокурора України.

Регіональна менеджерка Global Rights Compliance Анна Микитенко у коментарі CNN, опублікованому 2 серпня, зазначила, що крім покарання за військову службу херсонців або їхніх родичів, російські військові здійснювали покарання насправді за громадянство України.

У звіті сказано, що принаймні 36 постраждалих згадували про використання електричного струму під час допитів російськими охоронцями. Інші жертви згадували про погрози обрізання статевих органів, і принаймні одна жертва була змушена стати свідком зґвалтування іншої затриманої.

Центр прав людини Zmina 31 серпня повідомив, що під час окупації села Біляївка Бериславського району Херсонської області російські військові протягом п’ятьох місяців незаконно утримували та катували щонайменше 20 місцевих жителів. Катівню розташували у місцевій школі. Четверо з цих людей померли: двоє – у катівні, ще двоє – після звільнення.

Що відомо про катівні, які російські військові облаштували на правобережній Херсонщині під час її окупації? Що розповідають потерпілі від дій окупантів херсонці та їхні родичі? Чи відомо, хто катував жителів Херсонщини і чи понесуть за це відповідальність усі причетні?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.