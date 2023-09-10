«Немає згадки, що ворог – Росія». Що кажуть маріупольці про фільм «Юрик»? | Новини Приазов’я

24 серпня в ефірі телеканалу СТБ відбулася прем'єра фільму «Юрик. Дорога, не торкаючись землі», який автори презентували як заснований на реальних подіях. Це проєкт спільного виробництва, який на замовлення СТБ створили український продакшн OsnovaFilm та естонський телеканал ETV.

Стрічка розповідає історію 11-річного маріупольця Юрія, який внаслідок агресії Росії втратив свого батька, сестру та дідуся. Обстрілами російських військових була знищена квартира, де жила родина хлопчика. Мати хлопчика вмовляє його виїхати з Маріуполя разом з волонтерами, оскільки вона не може залишити лежачу бабусю.

Фільм отримав низку критичних зауважень з боку маріупольців, які були присутні у місті під час блокади. Глядачів обурила, зокрема, наявність у персонажів фільму світла, води, зв'язку та здатність вільно пересуватися Маріуполем, чого не було у місті. Також у стрічці показана сюжетна лінія про евакуацію, яку начебто організувала ОБСЄ, якої у Маріуполі також насправді не було.

У продакшні OsnovaFilm 5 вересня зазначили, що визнають «невідповідність елементів сюжету фільму реальності». Стрічку буде доопрацьовано - у ній з’явиться документальний постскриптум, а згадка про реальні події буде виключена. Також з фільму видалять згадку, що це був саме Маріуполь та приберуть назви місії евакуації, які не відповідали дійсності.

Телеканал СТБ 5 вересня на своїй сторінці в інстаграмі повідомив, вилучив з показу та всіх ресурсів поточну версію художнього фільму «Юрик» і доручив виробникам внести значні зміни.

Чому стрічка «Юрик» про події у Маріуполі була розкритикована маріупольцями, і як на це відповіли творці фільму? Що найбільше обурило жителів міста, які були там під час блокади? Чи варто знімати художні фільми про війну до її закінчення, і які історії можуть схвально сприйняти глядачі?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.