«Ховалися, як могли». Як жителі окупованих територій уникали псевдовиборів? | Новини Приазов’я

Росія провела псевдовибори на окупованих територіях України. Вони тривали з 8-го по 10 вересня, як і вибори у російських регіонах, які називають Єдиним днем голосування. Так звана виборча комісія окупованої частини Херсонщини оголосила результати вже ввечері 10 вересня. Її керівниця Марина Захарова заявила, що у псевдоголосуванні нібито взяли участь 65% виборців. До так званої обласної Думи потрапили 36 депутатів, 28 із них (тобто переважна більшість) — від партії «Єдина Росія».

До так званого Єдиного дня голосування на окупованих територіях також відбулося дострокове псевдоголосування. Про це повідомляв, зокрема, Центр національного спротиву. За його даними, працівники так званих виборчих комісій впродовж восьми днів обходили під наглядом автоматників жителів сіл , а також організовували «виїзні дільниці». Центр національного спротиву також повідомив, що до на так звані виборчі дільниці активно звозили масовку з окупаційних бюджетних організацій. Зокрема, на Херсонщині на дільниці відправили всіх лікарів, переважна кількість яких звезена з Росії.

На окупованій частині Запорізької області результати оголосили також ввечері 10 вересня. Там прозвітували про явку, яка начебто становила 68%. Призначений Росією керувати окупованим регіоном Євген Балицький в ефірі телеканалу «Росія 24» розповів, що більшість так званих депутатів, які потрапляють до окупаційного парламенту, є представниками партії «Єдина Росія».

Як Росія провела псевдовибори на окупованих територіях України і про які результати прозвітувала? Як жителі окупованих регіонів уникали участі у так званому голосуванні, і чим це їм загрожує? Як Росія буде використовувати результати псевдовиборів і що про це кажуть західні партнери України?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.