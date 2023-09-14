«Путін використовує слабкість НАТО». Що змусить Альянс відповісти Росії? | Новини Приазов’я

Вночі 4 вересня Росія атакувала південь Одещини дронами Shahed-136. У двох громадах області влучили і пошкодили складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних і промислових підприємств. Про це у своєму телеграм-каналі повідомили Сили оборони півдня України.

Вранці речник МЗС Олег Ніколенко з посиланням на інформацію від ДПСУ вказав, що вночі під час масованої атаки в районі Ізмаїльського порту на Одещині російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії. Однак у Міноборони Румунії спочатку спростували цю інформацію та заявили, що атаки РФ не становили прямої загрози території країни. Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння російських дронів у Румунії.

Згодом, 6 вересня, міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що на території країни було знайдено уламки російського безпілотника. За кілька днів, 9 вересня, у Румунії у районі Плауру повіту Тулча були виявлені фрагменти ще одного безпілотника, схожого на ті, що використовуються російською армією.

Цього ж дня Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії. Румунське агентство Agerpres повідомило, що Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони у зв’язку з порушенням повітряного простору Румунії.

Росія стала регулярно обстрілювати портову інфраструктуру Одеської області після виходу з зернової угоди у липні цього року. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав лідерів країн «Групи 20» (G20) задовольнити деякі вимоги Росії, щоб відновити дію зернової угоди. Про це повідомив Bloomberg із посиланням на неназваних осіб, знайомих із переговорами.

Чому НАТО не завдає військової відповіді Росії у таких випадках, як сталося в Румунії, коли російські безпілотники потрапили до цієї країни? Як експерти оцінюють відповідь Румунії на цю подію і з чим її пов'язують? Від чого залежить доля судноплавства у Чорному морі, чи вплине на нього повернення під контроль України «вишок Бойка»?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.