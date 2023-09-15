«Найперспективніший напрямок». Як змінюється фронт у Запорізькій області? | Новини Приазов’я

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Про це 13 вересня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними відомства, українські військові завдають російській армії значних втрат у живій силі і техніці, а також змушують російських військових відходити з займаних позицій. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.

Українські військові на нинішньому етапі наступальних дій просуваються по 50-200 метрів на добу, хоча інколи руху немає взагалі, що робиться для убезпечення особового складу. Про це в ефірі телемарафону 10 вересня розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк 2 вересня в ефірі телеканалу Freedom заявив, що наступ ЗСУ на південному фронті триває попри збудовані лінії оборони і накопичений російськими військовими ресурс. За словами Подоляка, битва за вихід до Азовського моря, а потім — за Крим наближається.

Тим часом російські військові посилюють охорону Токмака Запорізької області після успішних проривів ЗСУ в напрямку міста. Про це 12 вересня повідомив Центр національного спротиву. За інформацією підпілля, а також Токмацької військової адміністрації у місті з‘являється все більше протитанкових їжаків, блокпостів та оборонних споруд. Також у Токмаку і районі фіксують збільшення кількості особового складу та військової техніки російської армії.

Як змінюється фронт на запорізькому напрямку, чи збільшується там кількість російських військових? Як і навіщо вони укріплюють Токмак і Маріуполь? Від чого залежить просування українських військ до Азовського моря, і чи може цьому завадити осінньо-зимова погода?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.