«Пиляють посадки, купують буржуйки». Чи буде опалення на Херсонщині? | Новини Приазов’я

На правобережній частині Херсонщини триває підготовка до опалювального сезону. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 7 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив, що на фінішній прямій перебуває підготовка ТЕЦ, котелень, а також відновлення трансформаторів. Крім того, на випадок відключення опалення планують забезпечити соціальну інфраструктуру засобами обігріву.

В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», опублікованому 1 вересня, голова обласної військової адміністрації зазначив, що готовність Херсона до опалювального сезону складає 70%. За його словами, централізоване опалення залишилось лише в цьому місті. Опалення там надають чотири підприємства. Прокудін зазначив, що ці підприємства захистили, бо вони постійно обстрілюються. Теплові мережі у Херсоні відновлені на 100%. Зараз відновлюють електричне обладнання та перевіряють мережі.

Втім, у селах правобережної Херсонщини є потреба у дровах, вугіллі і біопаливі, - розповів керівник ОВА. За його словами, держава має виділити кошти на закупку деревини й будь-якого матеріалу для опалювання. Тому що 30 населених пунктів – досі без світла, й окрім пічок-буржуйок і котлів, і там немає чим опалювати. Щоб закрити потребу людей у паливній деревині потрібен 1 млрд 400 млн грн. Прокудін також зазначив, що адміністрація зараз звертається до різних фондів і благодійних організацій з проханням допомогти у вирішенні цієї проблеми.

Як Херсонщина готується до опалювального сезону цього року? Наскільки відрізняється ситуація на правобережній і окупованій частині області? Як переживуть зиму жителі області, будинки яких пошкоджені через обстріли або затоплення?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.