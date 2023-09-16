Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Новини Приазов'я
Підписатися
Новини Приазов'я

Підписатися

Google Podcast Spotify Підписатися

«Пиляють посадки, купують буржуйки». Чи буде опалення на Херсонщині? | Новини Приазов’я

«Пиляють посадки, купують буржуйки». Чи буде опалення на Херсонщині? | Новини Приазов’я
Embed
«Пиляють посадки, купують буржуйки». Чи буде опалення на Херсонщині? | Новини Приазов’я

No media source currently available

0:00 0:16:23 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Як Херсонщина готується до опалювального сезону цього року? Наскільки відрізняється ситуація на правобережній і окупованій частині області? Як переживуть зиму жителі області, будинки яких пошкоджені через обстріли або затоплення?

На правобережній частині Херсонщини триває підготовка до опалювального сезону. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 7 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив, що на фінішній прямій перебуває підготовка ТЕЦ, котелень, а також відновлення трансформаторів. Крім того, на випадок відключення опалення планують забезпечити соціальну інфраструктуру засобами обігріву.

В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», опублікованому 1 вересня, голова обласної військової адміністрації зазначив, що готовність Херсона до опалювального сезону складає 70%. За його словами, централізоване опалення залишилось лише в цьому місті. Опалення там надають чотири підприємства. Прокудін зазначив, що ці підприємства захистили, бо вони постійно обстрілюються. Теплові мережі у Херсоні відновлені на 100%. Зараз відновлюють електричне обладнання та перевіряють мережі.

Втім, у селах правобережної Херсонщини є потреба у дровах, вугіллі і біопаливі, - розповів керівник ОВА. За його словами, держава має виділити кошти на закупку деревини й будь-якого матеріалу для опалювання. Тому що 30 населених пунктів – досі без світла, й окрім пічок-буржуйок і котлів, і там немає чим опалювати. Щоб закрити потребу людей у паливній деревині потрібен 1 млрд 400 млн грн. Прокудін також зазначив, що адміністрація зараз звертається до різних фондів і благодійних організацій з проханням допомогти у вирішенні цієї проблеми.

Як Херсонщина готується до опалювального сезону цього року? Наскільки відрізняється ситуація на правобережній і окупованій частині області? Як переживуть зиму жителі області, будинки яких пошкоджені через обстріли або затоплення?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG