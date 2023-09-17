«Виїзд за кордон з окупації – не злочин». Кого можуть екстрадувати до України? | Новини Приазов’я

Військовозобов'язаних українців, які виїхали під час воєнного стану за підробленими довідками, можуть екстрадувати до України. Про це 31 серпня в ефірі телемарафону заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він зазначив, що «фактично в будь-якій країні світу правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей і привезти їх до України, щоб вони понесли відповідальність». За словами Арахамії, йдеться про притягнення до відповідальності людей, які вже виїхали за кордон, використовуючи підроблені документи.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 12 вересня підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року. Нещодавно призначений міністр оборони України Рустем Умєров 6 вересня заявив, що планує запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).

Народний депутат, представник президента у Верховній Раді України Федір Веніславський в ефірі проєкту Свобода.Ранок 5 вересня заявив, що масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів до України з-за кордону не буде. Депутат зазначив, що кримінальна відповідальність має індивідуальний характер, тому політики будуть думати, як зробити її більш гнучкою.

Що відомо про ініціативу народних депутатів України про примусове повернення чоловіків з-за кордону? В яких випадках їх дійсно можуть екстрадувати? Чи є порушенням виїзд з окупованих територій через треті країни, і чи повертається з-за кордону ця категорія чоловіків?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.