«Вихід до Азовського моря, потім – блокада Криму». Коли ЗСУ прорвуть оборону РФ? | Новини Приазов’я

Українські військові можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії з Кримом до настання зими. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Economist, опублікованому 17 вересня.

За його словами, російські військові натомість у відчаї передчасно розгорнули свої резерви. Крім того, Буданов вважає, що повільний темп просування проти окопаної і добре підготовленої російської армії – це просто відображення реальності. Він не розуміє тих, хто пророкував швидкий крах російської оборони. Контрнаступ триває, і в України ще є час – до настання брудного сезону ще понад місяць.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю американському телеканалу CBS, що українська армія збирається потужно прорвати російську оборону на фронті. Однак, він відмовився розкривати, де саме це може відбутися. Розмову телеканал опублікував 17 вересня.

В американському Інституті вивчення війни 15 вересня повідомили, що біля Херсона українські військові почали створювати плацдарми для майбутнього форсування Дніпра. За даними аналітиків, українська армія посилила свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонщини.

Чи можуть Збройні сили України форсувати Дніпро на лівому березі Херсонщини, і в якому стані там перебуває російська армія? Від чого залежить вихід українських військових до Азовського моря, і що може прискорити цю операцію? Що означатиме знищення сухопутного коридору з Кримом для України і Росії, і чи стане це переломним моментом у війні?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.