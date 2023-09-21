«Фантасмагорія». РФ планує завезти в окупацію робітників з Північної Кореї? | Новини Приазов’я

Росія має намір завезти робітників з Північної Кореї на окуповані території Донецької і Луганської областей України. Про це 17 вересня повідомив Центр національного спротиву. Там зазначили, що в результаті зустрічі президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина, яка відбулася 13 вересня, було підписано низку домовленостей, які стосуються окупованих територій України.

Зокрема, Володимир Путін вмовив Кін Чен Ина відкрити свої так звані дипломатичні представництва у Донецьку та Луганську. Головне завдання цих установ - не посилення економічної взаємодії чи туризму, а сприяння завезенню на окуповані території робітників та залучення північнокорейських громадян до виконання будівельних робіт у цих регіонах.

У повідомленні сказано, що такі дії Кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території Росії чи трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити для зведення фортифікаційних споруд для російських військ, а також для будівництва об'єктів за розпорядженням окупаційних адміністрацій. Навесні і влітку цього року вже були зафіксовані спроби вербування трудових мігрантів до лав окупаційного війська, зазначили в українському підпіллі. Тому не виключено, що робітничі загони з громадян КНДР будуть застосовані на підтримку армії Росії.

Чи поїдуть жителі Північної Кореї працювати на окупованих територіях України? До яких сфер їх може залучити російська окупаційна влада? Про що Володимир Путін домовився з Кім Чен Ином, і чи вплинуть ці домовленості на хід війни в Україні?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.