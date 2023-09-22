Як відбувається долучення до Православної церкви України на півдні? | Новини Приазов’я

Від початку повномасштабної війни та до кінця 2022 року до Православної церкви України перейшло 214 релігійних громад. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на власний аналіз даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). У 2023 році, станом на 10 квітня, приналежними до ПЦУ стали ще 63 українські релігійні організації.

Майже третина церков, що змінили свою приналежність, розташовані на Київщині – 20 церков. Найбільші показники мають також Вінниччина та Хмельниччина – по 10 релігійних установ, що перейшли до Православної церкви України від початку року.

Долучення до Православної церкви Україні триває і на півдні. 4 серпня 2023 року на Херсонщині три релігійних об’єднання перейшли до Православної церкви України: Святої Трійці в Осокорівці, Іоанна Предтечі у Миролюбівці та Різдва Богородиці в Антонівці, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Як відбувається долучення релігійних громад на півдні до Православної церкви України? В чому складність цього процесу та від чого він залежить? Як вплинула повномасштабна агресія Росії на відповідні зміни в релігійних установах?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.