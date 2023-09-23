Булюк, Кастюкевич, Слуцький і інші. Кого окупанти призначили псевдодепутатами? | Новини Приазов'я

10 вересня російські окупаційні сили заявили про завершення псевдовиборів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Так звані вибори тривали з 8 по 10 вересня, як і вибори у російських регіонах, які називають «єдиним днем голосування».

Так звана виборча комісія, що була створена російськими загарбниками на окупованій частині Херсонщини оголосила результати вже ввечері 10 вересня. Її керівниця Марина Захарова заявила, що до так званої обласної Думи потрапили 36 депутатів, 28 із них (тобто переважна більшість) – від партії «Єдина Росія». До них увійшли Володимир Сальдо, Тетяна Томіліна, Віталій Булюк, Юрій Ковальов, Георгій Журавко, Ігор Кастюкевич, Олена Терських та інші.

На окупованій частині Запорізької області результати псевдовиборів оголосили також ввечері 10 вересня. Призначений Кремлем керувати окупованим регіоном Євген Балицький в ефірі телеканалу «Росія 24» розповів, що більшість так званих депутатів, які потрапляють до окупаційного парламенту, є представниками партії «Єдина Росія». Це Галина Данильченко, Володимир Рогов, Сергій Толмачов, Дмитро Ворона та інші.

Про перемогу «Єдиної Росії» у так званих виборах російські окупанти заявили і в Маріуполі.

Хто ці люди і чому вони зголосилися взяти участь у цьому процесі? Яке політичне минуле мають так звані депутати та яке майбутнє їх очікує.

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.