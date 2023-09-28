«КАБи падають, «Ланцети» літають». Чому влада закликає евакуюватися з Херсонщини?| Новини Приазов’я

У Херсонській області оголосили обовʼязкову евакуацію з 31 населеного пункту. Про це 14 вересня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Таке рішення ухвалила Рада оборони Херсонщини. За словами Прокудіна, влада проведе обов’язкову евакуацію сімей із дітьми з міст і сіл, які перебувають під регулярними обстрілами російських військових. У переліку низка населених пунктів, які належать до Херсонського і Бериславського району, в тому числі, і місто Берислав.

Очільник області нагадав, що 14 вересня на Херсонщині внаслідок обстрілу загинув 6-річний хлопчик, кілька людей отримали поранення А днем раніше російські війська скинули дроном вибухівку на населений пункт Зміївка Херсонської області. Постраждали троє людей, у тому числі два волонтери.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський 26 вересня у своєму телеграм-каналі написав, що останніми днями спостерігається збільшення кількості ударів із застосуванням важкої зброї. Політик зазначив, що російські військові бʼють виключно по житлових будинках, ринках та обʼєктах цивільної інфраструктури, хоча декларують, що обстрілюють нібито військові об'єкти. Юрій Соболевський також заклИкав батьків, які живуть разом із дітьми, евакуюватися до більш безпечних місць.

Чи виїжджають люди з населених пунктів Херсонщини, які регулярно обстрілюються російською армією? Наскільки небезпечно там залишатися? Куди влада пропонує виїжджати місцевим жителям, і яку допомогу вони отримують?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Олена Бадюк.