«Хочемо додому і все». Як живуть звільнені села Миколаївщини? | Новини Приазов’я

Збройні сили України звільнили населені пункти Миколаївської області, які перебували в окупації, у листопаді 2022 року. Зокрема, серед них - місто Снігурівка і село Афанасіївка. Громадянська мережа «Опора» у матеріалі, опублікованому 23 вересня, повідомила, що у Снігурівській громаді до повномасштабного вторгненя проживали 23 тисячі жителів, а під час окупації - близько 7 тисяч. Після звільнення люди почали повертатися, і зараз у громаді живе вже близько 13 тисяч осіб. Втім, не всім є куди повертатися.

В інтерв'ю миколаївському телеканалу «Март» у травні цього року начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта розповів, що від дій російських військових постраждали орієнтовно 1500 приватних будинків (це 50% житлового фонду). Із них 260 не підлягають відновленню.

Ще одним викликом для Снігурівської громади стало руйнування Каховської ГЕС, - пише «Опора». Внаслідок цього затопило 12 сільських населених пунктів громади та місто Снігурівка. Вода піднялася більше, ніж на 6 метрів. Загалом підтопило 375 будинків, з яких евакуювали близько 700 жителів, у тому числі дітей. В багатьох людей вода знищила практично все майно.

Село Благодатне тривалий час перебувало на лінії зіткнення, тобто під щоденними обстрілами. Під час бойових дій Благодатне декілька разів переходило під контроль від українських до російських військ і навпаки. Через обстріли у селі не залишилося жодного неушкодженого будинку. Попри це, місцеві жителі туди повертаються і намагаються власноруч відбудувати свої домівки.

Як живуть постраждалі від бойових дій і затоплення населені пункти Миколаївщини? Чи багато там залишилося місцевих жителів і чи є ті, хто повертаються? Як постраждалі села готуються до зими, і що турбує людей найбільше?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.