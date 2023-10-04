«Логістична агонія». РФ хоче побудувати залізницю вздовж узбережжя Азовського моря |Новини Приазов’я

Російські окупаційні сили планують побудувати залізницю вздовж узбережжя Азовського моря. Про це 26 вересня повідомило агентство «ТАСС» з посиланням на призначеного Росією так званого міністра економічного розвитку окупованої частини Запорізької області Юрія Гуськова.

Залізницю називають альтернативою незаконно побудованому Керченському мосту. За словами окупаційного чиновника, вона має з'єднати Крим із Ростовською областю Росії через окуповані території Запорізької і Донецької областей узбережжям Азовського моря.

Гуськов також зазначив, що наразі ця залізнична гілка проєктується. За планами окупаційної влади, вона має пов'язати Мелітопольський вузол, Бердянськ із виходом на російський Ростов. У червні так званий заступник голови уряду окупованої частини Запорізької області з економіки Андрій Козенко повідомив агентству «ТАСС», що будівництво залізниці планують завершити протягом кількох років.

Підконтрольне окупаційній владі видання «Вісті Крим» 29 вересня повідомило, що на місце будівництва вже прибуває техніка та особовий склад спеціальних військ Збройних Сил Росії. Новий залізничний шлях планують прокласти у степу, де немає перешкод у вигляді гірських масивів або великих річок.

Тим часом Росія прокладає автодорогу з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя. Це можна побачити з порівняння супутникових знімків Planet Labs за жовтень 2023 та 2022 років. Кадри опублікувала російська служба Радіо Свобода.

Навіщо Росія хоче побудувати нову залізницю вздовж узбережжя Азовського моря? Скільки може тривати це будівництво, і які матиме наслідки? Які ще шляхи російські військові використовують у цьому регіоні для своєї логістики? І як українські військові можуть завадити планам окупантів у розбудові нових сполучень?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.