«Найбільш замовчуваний злочин». Сексуальне насильство на Херсонщині | Новини Приазов’я

На Херсонщині російські військові скоїли найбільшу кількість сексуальних злочинів. Про це 30 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Росія використовує сексуальне насильство як тактику війни, зброю та інструмент приниження та придушення українського народу.

Омбудсмен зазначив, що війна в Україні триває з 2014-го року, а з початком повномасштабної збройної агресії Росії масштаби воєнних злочинів збільшилися. Одним із цих злочинів є сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом. Це найбільш замовчуваний та найменш засуджуваний злочин. Для насильства не існує ні віку, ні статі – воно вчиняється російськими солдатами проти українських жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків.

Він також повідомив, що Офіс Генерального прокурора зафіксував 235 фактів сексуального насильства. Вік постраждалих становить від 4-х до 82-х років. Попри всі зусилля, цей злочин все ще окутий стигмою та небажанням постраждалих повідомляти про пережите, тому цифри насправді набагато більші. Найбільша кількість випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, зафіксована у Херсонській області – відомо про 72 випадки.

Водночас комісія ООН з розслідування воєнних злочинів 25 вересня під час своєї доповіді у Раді з прав людини у Женеві зазначила, що на Херсонщині російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19-ти до 83-х років. Часто членів однієї сім'ї тримали в сусідній кімнаті, тому вони були змушені слухати, як відбувається насильство.

Що відомо про випадки сексуального насильства, яке вчинили російські військові у Херсонській області? Чи складно розслідувати ці злочини і коли винні понесуть відповідальність? Чи звертаються постраждалі за допомогою і хто їх може підтримати?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.