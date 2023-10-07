«Нові схеми заробітку». Як працює сільське господарство в окупації? | Новини Приазов’я

Російська окупаційна влада почала надавати земельні ділянки, які зараз не використовуються за призначенням, тим фермерам, які перереєструвалися за російськими стандартами. Про це 26 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Право на користування ділянкою оформлюється через тимчасовий дозвіл на певний термін.

Юрій Соболевський зазначив, що насправді ідеться про ділянки, які належать тим фермерам, котрі відмовилися йти на співпрацю з окупаційною владою. Також є інформація, що на Херсонщину зайшли аграрії з Росії, які займаються переоформленням земельних ділянок на свої господарства. Це ще одна форма пограбування України Росією.

Тим часом, російські окупаційні сили продовжують наживатися на українських фермерах й вигадують нові схеми заробітку. Про це 30 вересня повідомив Центр національного спротиву. Зокрема, на окупованій частині Херсонщини створили компанію-посередника із назвою «Херсонський Агропромисловий Кластер», яка проводить закупівлю зернових та олійних культур у місцевих сільгоспвиробників.

Відтак всі фермери окупованого регіону мають продавати продукцію цьому підприємству за фіксованими цінами, які нижче ринкових. Далі продукція передається дотичним до окупаційних чиновників структурам, які перепродують її за ринковими цінами і забирають різницю.

В якому стані зараз сільське господарство на окупованих територіях півдня України? Що відбувається з майном фермерів, які виїхали з окупації, і як працюють ті, хто залишилися? Хто керує підприємствами, які відібрали у законних власників, і чи є в окупації російський бізнес?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.