«Збитки вимірюються мільярдами». Як змінилася портова інфраструктура півдня? | Новини Приазов’я

Російські військові регулярно обстрілюють південь України за допомогою дронів. У ніч проти 6 жовтня вони здійснили чергову масовану атаку. Про це повідомили Сили оборони південного регіону. За даними українських військових, окупанти спрямували з Криму кілька груп ударних БпЛА типу «Shahed».

Сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів на півдні: три — на Одещині, вісім — на Миколаївщині. Запущені безпілотники використовували тактику складних маневрів: кілька разів змінювали курс і вкотре йшли вздовж лінії державного кордону. Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажних автівок, пожежу оперативно загасили.

Ввечері 4-го і в ніч проти 5-го жовтня російські військові також запустили ударні безпілотники. Під загрозою були Одеська, Миколаївська, Херсонська області, а також низка центральних і східних регіонів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Окупанти атакували Україну ударними дронами з південного напрямку (мису Чауда, що в окупованому Криму). Повітряні сили України знищили 24 з 29-ти шахедів під час цієї нічної атаки.

Чому Росія продовжує атакувати південний регіон України, зокрема, Одесу і Одеську область? Чому російська армія використовує для цих атак переважно ударні дрони, і чи багато їх на озброєнні? Яких збитків зазнала портова інфраструктура України внаслідок російських обстрілів, і до чого це може призвести?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.