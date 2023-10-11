«Це не атомна бомба». Ризики аварії на Запорізькій АЕС | Новини Приазов’я

Російська окупаційна адміністрація Запорізької АЕС вивела четвертий енергоблок станції зі стану «холодного зупину» у стан «гарячого зупину». Натомість енергоблок №6, за інформацією МАГАТЕ, виводять з «гарячого» стану в «холодний». Про це 4 жовтня повідомила державна компанія «Енергоатом» у своєму телеграм-каналі.

Президент компанії Петро Котін зазначив, що перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків збільшує ймовірність радіаційної аварії.

Котін наголосив, що відповідно до ліцензійних вимог всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у стані «холодний зупин». Переведення енергоблоків у більш небезпечний стан «гарячого зупину».

У повідомленні «Енергоатому» також сказано, що недотримання ліцензійних процедур вже призвели до низки аварійних ситуацій. Зокрема, на енергоблоці №4 внаслідок його розігріву відбулося протікання радіоактивного теплоносія (а саме – води), що є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення.

Аналогічна ситуація сталася і під час спроби окупаційної адміністрації «розігріти» енергоблок №6. Крім того, його переведення в «гарячий» стан спричинило значне збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що несе потенційну шкоду для персоналу, населення та навколишнього середовища.

Що означає переведення енергоблоків на Запорізькій АЕС зі стану холодного зупину в гарячий і навпаки? Чи підвищує це ймовірність аварії на ЗАЕС? Якими можуть бути наслідки у випадку викиду радіації на станції, і чи готова до цього влада Запорізької області?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Олена Бадюк.