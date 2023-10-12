«Путіну важливий розкол». Чи стоїть Росія за ескалацією в Ізраїлі? | Новини Приазов’я

Бойовики угруповання «Хамас» напали на Ізраїль вранці 7 жовтня. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів. Вони вступили в бій з ізраїльськими військовими і захопили в полон десятки заручників. Угруповання «Хезболла» також обстріляло територію Ізраїлю з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази, а також Лівану.

9 жовтня ізраїльські військові віддали наказ про повну облогу Смуги Гази, припинивши постачання продовольства, води, палива та інших товарів для 2-х мільйонів людей, які проживають на території, контрольованій «Хамасом». Станом на вечір 9 жовтня кількість загиблих внаслідок атак бойовиків в Ізраїлі збільшилася до 900 людей, повідомляє Associated press.

Росія зацікавлена в розпалюванні війни на Близькому Сході, щоб новий конфлікт послабив світову єдність, додав протиріч і цим допоміг Росії знищувати свободу в Європі. Про це 9 жовтня у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Головне управління розвідки Міноборони України 9 жовтня повідомило, що російські спецслужби можуть використати напад угруповання «Хамас» на Ізраїль для масштабної провокації проти України. За даними української розвідки, Росія передала бойовикам «Хамасу» захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Тож готує фейкові звинувачення українських військових у нібито продажу західної зброї для терористів, попереджають у ГУР.

Чи стоїть Росія за ескалацією ситуації в Ізраїлі? Як це впливає на війну в Україні, і чи може призвести до зменшення підтримки від країн Заходу? Чи має Росія наміри вторгнутися до країн Балтії, і в який спосіб Кремль хоче розхитати стабільність у світі?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Олена Бадюк.