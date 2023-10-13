«У людей вривається терпець». Як армія РФ поводиться на Запоріжжі? | Новини Приазов’я

Російські військові будують бетонні укріплення та траншеї на Оріхівському напрямку. Це свідчить про занепокоєння Росії щодо подальшого прориву українських військ у Запорізькій області. Про це 6 жовтня повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 3 жовтня у своєму телеграм-каналі зазначив, що російські військові не планують так званих «жестів доброї волі» на окупованій частині Запорізької області найближчим часом і продовжують окопуватися. На передньому краї фронту в районі Новопрокопівки вони влаштували складну систему тунелів та двоповерхові підземні бліндажі.

Крім того, навколо Токмака заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони. Також російські окупанти прокладають нові транспортні шляхи, щоби спростити доставку військових вантажів: заявили, що будуватимуть залізницю від Мелітополя до Ростова, а також автодорогу від Маріуполя до Новоазовська.

Британські розвідники при цьому зазначили, що бліндажі забезпечать додатковий захист російських солдатів і командного складу від обстрілів з важкої української артилерії та безпілотних літальних апаратів.

Як поводяться російські військові на Запорізькому напрямку, наскільки змінюється фронт у цьому регіоні? До чого призведе подальша побудова укріплень і замінування на цих територіях? Що відбувається в окупованих містах Запорізької області, чи посилюється тиск на місцевих жителів, і чи намагаються вони звідти виїхати?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Олена Бадюк.