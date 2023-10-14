«Як у Чечні». Як РФ бореться з партизанами в окупації? | Новини Приазов’я

Українські Сили оборони знищують склади та штаби російських військових на окупованих територіях завдяки інформації від підпілля. Про це 8 жовтня повідомив Центр національного спротиву. У повідомленні сказано, що упродовж тижня українські війська нанесли низку успішних ударів по об'єктах, пов'язаних з російською армією. Завдяки інформації про розміщення та пересування окупантів вдається все якісніше визначати цілі для ураження.

Крім того, Центр національного спротиву повідомив, що 7 жовтня у Новій Каховці підірвали автомобіль місцевого жителя Володимира Малова, який співпрацював з окупаційною владою і був керівником осередку партії «Єдина Росія». Від отриманих травм Малов загинув, про це повідомила окупаційна адміністрація Нової Каховки.

Після так званих виборів на окупованих територіях України, які відбулися з 8-го по 10 вересня, російські окупаційні сили аналізують явку та шукають місцевих жителів, які мають проукраїнську позицію. А також тих, хто може бути причетними до партизанського руху. Про це 15 вересня під час брифінгу розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Як діє рух спротиву на окупованих територіях півдня України? Наскільки він змінюється із тривалістю окупації, і як російські силовики намагаються виявляти українських підпільників? Скільки партизан перебуває у російському полоні, і де їм на сьогодні найбільш небезпечно діяти?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Олена Бадюк.