«Виламані руки, синці, гематоми». У чому РФ звинуватила екскомандира корабля ВМС? | Новини Приазов'я

Російські військові у липні минулого року затримали колишнього командира розвідувального корабля Військово-морських сил України «Славутич» Олексія Кисельова, який жив у Генічеську. Його вивезли до Криму та помістили до СІЗО у Сімферополі.

Кисельова звинуватили у нібито участі у батальйоні імені Номана Челебіджихана. Це військове формування у Росії вважається терористичною організацією. Російська прокуратура вимагала 10 років ув'язнення. Засновник батальйону імені Номана Челебіджихана Ленур Іслямов, в свою чергу, заперечив, що Олексій Кисельов причетний до нього.

Інтереси Кисельова у російському окупаційному суді представляв адвокат із Криму Олексій Ладін, який захищає також інших політв'язнів. Екскомандир розповідав адвокату, що до нього застосовували тортури. За словами Ладіна, на окупованій частині Херсонської області Кисельова «схопили, викрали і тривалий час катували, тримаючи в ізоляторі тимчасового тримання».

У жовтні минулого року Олексій Кисельов оголосив голодування через відсутність медогляду протягом двох місяців, незважаючи на його запити. І вже цього року - 17 лютого окупаційний суд у Джанкої засудив екскомандира до 8,5 років ув'язнення у колонії суворого режиму.

22 серпня в окупаційному Верховному суді Криму відбувся розгляд апеляції на вирок, і його залишили у силі. Громадське об'єднання «Кримська солідарність» 6 жовтня повідомило, що Олексія Кисельова етапували до в'язниці номер 2 Володимирської області Росії. Її також називають Володимирським централом.

За що російська окупаційна влада засудила капітана 1-го рангу запасу Військово-морських сил України Олексія Кисельова, який жив у Генічеську? Де і в якому стані він зараз перебуває? Чи є Олексій Кисельов у списках на обмін, і від чого залежить його повернення з полону?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Олена Бадюк.